Eestis on saanud sajad liikumiserivajadusega lapsed ja nende pered oma abivahendi Invaru abivahendikeskuse lasteterapeut Nansy-Kirsti Makisaka soovituste ja abiga. „Abivahendi vajadust tasuks esmalt hinnata koos terapeudiga ja spetsialisti toel erinevaid lahendusi otsida,“ soovitas Makisaka, lisades, et ostuga ei maksa kiirustada. „Kuna abivahendiga harjumine võtab aega, siis soovitan esmalt vahendi üürile võtta,“ selgitas Makisaka. „Abivahendi üürimine on mugav ja soodne viis parima lahenduse leidmiseks, seda eriti väikelaste puhul, kes kasvavad kiiresti ning kelle vajadused võivad sellest tulenevalt üsna kiirelt muutuda.“

Makisaka tõi välja, et laste erivajadused ja perekondade vajadused on väga erinevad. Lisaks mängivad abivahendite valikul olulist rolli nii kodune kui kooli õpikeskkond.

„Abivahendeid kasutab iga laps just seal, kus ta viibib - näiteks esmaspäevast reedeni koolis käies peab lapse seisulaud ja eriiste olema koolis. Tihti on lapsevanematel soov abivahendeid kasutada nii kodus kui ka koolis, seega tekib vajadus kahe ühesuguse abivahendi järgi,“ andis terapeut mõtteainet.

Erivajadustega koolilapse jaoks on pisimgi detail oluline. Väga levinud on eriistme kasutamine. Eriiste tagab lapsele õige istumisasendi ning kõrguse, toestab keha ja vajadusel pead.

Eriistmetele on võimalik lisada ka ette laud, küljetoed, käetoed ning erinevaid kinnitusrihmasid keha ja istumisasendi toetamiseks. Invaru lasteterapeut tõi välja, et sageli ei teagi lapsevanemad, et Invaru terapeudid ja tehnikud on valmis külastama peresid ka nende kodus, lasteaias, koolis või päevakeskuses üle terve Eesti.

„Visiitidel on meie terapeutidel abivahendid juba kaasas ning laps ja pere saavad selle sobivust kohapeal proovida. Sageli oleme saanud kaasa võetud abivahendi ka kohe perele jätta,“ rääkis Makisaka.

Ta lisas, et koos terapeudi ja tehnikuga reguleeritakse abivahendi mõõdud vastavalt lapse vajadustele ja õpetatakse peredele ka vahendi õiget kasutamist. Kõik üüritavad vahendid läbivad terapeudi kinnitusel enne n-ö uuele ringile minekut desinfitseerimise-puhastamise ja tehnilise kontrolli.

Vanemate teadlikkus abivahendite osas on kasvanud

Invaru abivahendikeskuse 25 aastane tegutsemiskogemus näitab, et vanemate teadlikkus laste õppimisega seotud erivajadustest on märgatavalt kasvanud. „Täna osatakse küsida väga konkreetseid lahendusi. Meie terapeudid lähenevad igale lapsele individuaalselt ning abivahendid valitakse koostöös vanematega igale lapsele personaalselt,“ ütles Makisaka.

Üheks populaarseks tooteks on Invaru lasteterapeudi kinnitusel seisulaud lapsele, kes ise seista ei saa. Seisulaud annab võimaluse suhelda oma eakaaslastega silmast silma. Lauda kasutatakse liigeskontraktuuride ennetamiseks ja vähendamiseks, samuti soodustab see luude kasvu ja parandab südame-veresoonkonna ning ainevahetuse tegevust.

Invaru abivahendikeskus tuletab vanematele meelde, et uue kooliaasta alguses tuleks tähelepanu pöörata nii abivahendi seisukorrale kui ka soodustingimustel soetamiseks vajalike dokumentide olemasolule. „Kindlasti tuleks veenduda, kas abivahend pole suvega lapsele väikeseks jäänud ning vajab seetõttu reguleerimist või kohandamist,“ tuletas Makisaka meelde.