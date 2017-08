Paljud inimesed väidavad, et nad ei jõua trenni teha, kuna neil on kiire. See ei vasta aga tõele - nutikalt planeerides saab teha kõike. Ja enda liigutamise nimel maksab pingutada, sest regulaarne trenn tugevdab immuunsüsteemi ning aitab ennetada ka pimedast ajast tingitud tusameelt.

Mida teha, et trenniks jaguks aega ka kõige tihedamas päevaplaanis?

1. Ärka hommikul varem ja tee trenni siis. Hommikused harjutused annavad hea energia terveks päevaks ning on jaksu ka rohkem tööd teha, soovitab portaal .Mic.