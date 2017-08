Kuigi paljudel üliõpilastel vanuse suurenedes energiajookide joomine vähenes, leiti üle pooltel viie aasta vältel stabiilne tarbimise muster. Need stabiilsed kasutajad tarvitasid suurema tõenäosusega kokaiini ja retsepti alusel väljastatavaid stimulante mittemeditsiinilisel eesmärgil, samuti oli neil suurema tõenäosusega alkoholi kuritarvitamise probleem enne 25. eluaastat. Seos jäi kehtima ka pärast andmete kohandamist teiste riskitegurite ja varasema narkootikumide tarvitamise suhtes.

Sama uurimisgrupp on juba varem leidnud, et energiajookide tarbimine on seotud suurema alkoholi ja narkootikumide tarvitamise riskiga.