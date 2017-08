Kui sa pole öösel korralikult puhanud, on see näha ka su näost. Seega, vaata peeglisse - kui tundud endale loppis olema, võta appi need kuus toitu, mis peletavad su näolt väsimuse märgid.

Roheline tee mõjub nahale nagu nooruseeliksiir, kirjutab Prevention. Roheline tee sisaldab polüfenooli EGCG, mis suudab ka peaaegu surnud naharakud tööle panna ning see aitab parandada naha seisundit. 2011. aastal läbi viidud uuring näitas, et kui juua 12 nädala jooksul iga päev rohelist teed, muutub siledamaks, elastsemaks ja niisutatumaks. Ka parandab roheline tee naha hapnikuvarustust. Ning et rohelisest teest oleks võimalikult palju kasu, sortsuta sinna sisse veidi sidrunimahla - see aitab parandada rohelises tees leiduvate antioksüdantide imendumist.

Lõhe on oomega-3-rasvhapete rikas ning see on seetõttu põletikuvastase toimega. See vähendab aga nahaärritusi ja parandab naha elastsust.