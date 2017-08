Et töö tervisele liiga ei teeks, oleks mõistlik mõelda oma tööpäeva tervislikumaks muutmisele. Seda enam, et trenniks ja tasakaalustatud toitumisele jääb sul argipäeviti tõenäoliselt veidi vähem aega.

Today toob välja kolm nippi, mis aitavad tööpäevad tervislikumaks muuta.

1. Söö korralik hommikusöök. Teadlased on kindlaks teinud, et need, kes söövad kõik toidukorrad ära enne kella kahte päeval, esineb vähem näljatunnet ja nad põletavad rohkem rasva võrreldes nendega, kes õgivad ka õhtuti. Seejuures oleks mõistlik ka jälgida, et söögikorrad oleksid iga päev enam-vähem samal ajal. Korralik õhtusöök igal õhtul annab märku, et keha ei oota ees pikem nälgimine ning see hoiab samuti õgimast.

2. Söö Kreeka pähkleid. Neis sisalduvad monoküllastunud rasvhapped, kiudained ja valgud aitavad täiskõhu tunnet säilitada ja rasva põletada. Neis sisalduv magneesium aitab depressiooni leevendada. Lisaks on neis antioksüdante, kuid vähe süsivesikuid, mis tähendab, et selline vahepala ei tõsta ka veresuhkru taset ohtlikult kõrgeks.

3. Põleta kaloreid istudes. Pikk istumine võib kaasa tuua tervisehädasid. Püüa kord tunnis tõusta ja kontoris tiir teha. Või nihele toolil ja tee seal istudes harjutusi kõhulihastele. Selleks tõsta sirged jalad istudes enda ette, nii et need on maaga paralleelselt. Pinguta kõhulihaseid ja hoia mõni hetk, siis korda harjutust. Hea treeningvahend on ka istepall, mida kontoritooli asemel kasutada.