Tartu ülikooli farmaatsia instituut alustab algavast õppeaastast koostööd Apotheka Tartu Raekoja apteegiga, kuhu on loodud sobiv õpikeskkond proviisoriõppe tudengitele praktiliste oskuste omandamiseks.

Koostöö eesmärk on senisest paremini siduda akadeemilist ja praktilist farmaatsiat, et tõsta apteegiteenuse kvaliteeti ning viia teadusmaailma saavutused kiiremini praktikasse. Vähetähtis pole ka proviisori tõhusam integreerimine patsiendi ravimeeskonda – proviisoritudengite esimesed kokkupuuted erinevate tervishoiuspetsialistidega võiksid toimuda juba ülikooliõpingute jooksul.

TÜ farmaatsia instituudi juhataja professor Ain Raali sõnul on tegemist erakordse koostöövormiga ning mõlema osapoole ootused sellele on kõrged. „Taoline praktikabaas annab tudengitele parema võimaluse apteekri oskuste omandamiseks. Samuti saab see olema hea platvorm, kus teadustööde jaoks vajalikke materjale koguda ning apteegiteenust paremaks lihvida, võttes arvesse tervishoius eesootavaid väljakutseid – vananevat elanikkonda, eluea pikenemist ning piiratud ressursse ja tervishoiutöötajate vähesust,“ rääkis Raal.

Raekoja apteegi ruumid on läbinud juulis põhjaliku uuenduskuuri, seal on kaasajastatud ja interaktiivsed töövahendid, lisandunud on privaatne nõustamiskabinet ning tudengitele mõeldud 16 õppekohaga seminariruum.

„Privaatne nõustamisruum annab võimaluse täiendavateks lisateenusteks apteegis (ravimite kasutamise hindamine, ravimite personaalne pakendamine, suitsetamisest loobumise teenus jmt) mis on mujal maailmas tänu proviisori oskustele ja teadmistele väga levinud,“ rääkis Terve Pere Apteek OÜ juhatuse liige Kristiina Sepp. Kavas on patsientide nõustamisse kaasata ülikooli tippspetsialiste.