Naiste intiimhügieeni eripära on sel perioodil seotud enamasti vaevuste ennetamise ja nende tekkimisel leevendamisega. Samas peab toonitama, et kindlasti ei pea üleminekuea vaevustega leppima – alati leiab murele lahenduse. Ida-Tallinna Keskhaigla ämmaemanda Leili Pärnpuu räägib BENU Apteegi ilu- ja terviseajakirjas, et üleminekuea vaevused hakkavad naisi kimbutama tavaliselt 48.–52. eluaasta paiku, mil organismis hakkab vähenema östrogeeni tootmine.

Üleminekuikka jõudes – see juhtub viiekümnendates eluaastates – hakkab muutuma naise hormonaalne tasakaal ning seetõttu tuleb pöörata teadlikumalt tähelepanu oma tervisele ning intiimhügieenile.

Kindlasti on naisel endal võimalik omalt poolt midagi teha, et leevendada üleminekueas tekkivaid vaevusi. Ämmaemanda sõnul on oluline valida igapäevaselt kehasõbralik aluspesu – vältida tasuks sünteetilisi materjale ning stringe. Lisaks ärritab intiimpiirkonda igapäevane pesukaitsmete kandmine.

Tähelepanelik tasub olla ka ühiskasutatavates ujulates – kloorine vesi võib ärritada üleminekueas naiste intiimpiirkonda enam, seega on oluline pärast ujumist võimalikult kiiresti ujumisriided vahetada, end puhtaks pesta ja kreemitada.

Lisaks selgitab ämmaemand, et oma osa on kindlasti naise toitumisel. Oluline on tõsta organismi immuunsust ning mitmekesistada toidulauda kaltsiumisisaldusega toiduvalikuga. „Liigne magusasöömine võib samuti tekitada sügelustunnet,“ toob ämmaemand näite.



Kindlasti tuleks jälgida, millise pesupulbri ja loputusvahendiga aluspesu pesete – eelistada tasub allergiavabu tooteid. Igapäevasel kasutamisel tasub eelistada pehmet ja lõhnastamata tualettpaberit.

Murele leiad lahenduse õigete toodete abil

Leili Pärnpuu sõnul on võimalik tekkivaid vaevusi leevendada, leides probleemi tarbeks õiged apteegitooted. Need, keda kimbutab tupekuivuse tõttu intiimvahekorra ajal tundlikkus või valulikkus, saavad abi ja leevendust apteegis pakutavatest tupe limaskesta kaitsvatest libestitest ja kreemidest.

Kindlasti on ämmaemanda sõnul oluline valida igapäevaseks pesemiseks sobivad, 5,5 pH-ga ja loomulikku kaitsekihti säilitavad tooted. Apteegist leiab ilma retseptita ka mitmeid nahka rahustavaid ja heade bakterite kaitsevõimet soodustavaid intiimpesugeele. Lisaks õige toote leidmisele tasub meeles pidada, et liigne pesemine ei ole samuti kasulik.

Pärnpuu sõnul on tupekuivuse probleemi tarbeks müügil spetsiaalsed niisutavad kreemid, mis on hormoonivabad ning leevendavad kuivusest tingitud ärritusnähte hõlpsasti. Tõsisematel juhtudel on võimalik apteegist osta retsepti alusel ka hormoone sisaldavaid kreeme.