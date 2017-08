Palju räägitakse sellest, et naised ei jõua orgasmini. Tegelikult võib sama häda kimbutada ka mehi. Võimalikud kuus põhjust on välja toodud siin.

5. Mees hoiab end tagasi. Mehele võib tunduda, et naine naudib seksi nii, et lükkab orgasmi saamise edasi.

4. Mehel on kalduvus masturbeerida. Kui mehel on kalduvus end masturbeerides rahustada, võib juhtuda, et tal tekib partneriga seksides orgasmi saamisel probleeme.

6. Mees hakkas uusi ravimeid võtma. Kui orgasmi saamine on võimatuks muutunud hiljaaegu, võib olla, et ta on hiljuti ravimeid vahetanud. Erektsiooniprobleemid on üsna mitmete ravimite kõrvalmõjuks.