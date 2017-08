Särtsakas olek ja edukas hommik saab alguse juba eelneval õhtul ja tähendab seda, et õigel ajal on magama mindud. Mis kell oleks oma tervise nimel kõige parem uinuda?

Teadlased pakuvad, et parim kellaaeg uinumiseks on kell kümme õhtul. Siis jääb inimesel aega magada täis vajalikud seitse-kaheksa unetundi ja ärgata järgmisel hommikul ka varakult probleemideta, kirjutab Time. Varajane ärkamine võimaldab kiiresse argipäeva aga mahutada üks mõnus hommikune treening. See annab energiat ja hoiab inimese tervena.

Kuigi esialgu võib tunduda võimatu kell kümme õhtul magama minna, teeb harjutamine siingi meistriks. Päris absoluutse tõena seda võtta ei maksa, sest inimeste harjumused ja päevakavad on erinevad. Küll aga võiks leida kõik piisavalt aega magamiseks.