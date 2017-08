„Tihti arvatakse, et pohmell on tingitud ainult vedeliku puudusest. Aga põhilised probleemid on hoopis põletik ja oksüdatiivne stress. Palju lihtsam on seega pohmelli ennetada, kui sellega järgmisel hommikul tegeleda,“ räägib ühes Las Vegase erakliinikus töötav doktor Jason Burke ajakirjas Cosmopolitan. Ta lisab, et antioksüdandid aitavad kahju leevendada. Seega tasuks enne pidu juua acai- või granaatõunamahla.

Plaanid täna suve lõppemise puhul linna peale lustima minna? Kui soovid, et su homseid tegemisi pohmell ei segaks, järgi neid kuraditosinat soovitust.

Kuigi burger tundub rammus toit, mis kõhu väga täis teeb ja seetõttu ka kitsa kleidiga punu tekitab, tasuks seda siiski salatile eelistada. See, kuidas su organism alkoholi vastu võtab ja seda töötleb, sõltub paljuski sinu menüüst. Veendu, et oled tarbinud piisavalt süsivesikuid, valke ja rasvu enne, kui võtad esimese lonksu alkoholi.

Doktor Burke soovitab süüa punast liha, sest see sisaldab palju aminohappeid ja B-vitamiini, mis aitavad alkoholi lagundamisel tekkivaid kõrvalaineid töödelda.

puhka!

See võib tunduda lihtlabase soovitusena, ent enamik inimesi ei maga piisavalt. Kuigi peoeelne uni sind otseselt pohmellist ei päästa, tõstab see su immuunsust ja taastab keha võimekust. Nii teed purjutamisega oma organismile väiksemat kahju.

Peo ajal...

väldi gaasilisi jooke.

Kuigi šampanja võib tunduda jõulude ja aastavahetuse paiku parima joogivalikuna, on tegelikult gaasiliste jookide tarbimisega raskem pohmell garanteeritud. Mullikesed aitavad alkoholil kiiremini imenduda ning sa jääd kiiremini purju.

joo vahepeal vett või taastavaid spordijooke.

Seda, et peol peaks vahepeal vett jooma, on ilmselt kuulnud kõik. Hoopis uudsem on soovitus juua õhtu jooksul aeg-ajalt kookosvett või spordijooki. Nad sisaldavad rohkesti elektrolüüte ning süsivesikuid, mis aitavad kehal kiiremini taastuda.

väldi värvilisi jooke.

Doktor Elizabeth Kovacs Loyola ülikoolist on veendunud, et läbipaistvad alkohoolsed joogid tekitavad kergemat pohmelli, sest neis on vähem toksiine ja muid lisandeid.

vali kokteilides pikendajaks mahl.

„Apelsinimahl ei aita sul pohmelli vältida, kui sa just ei joo seda neljateistkümnenda õlle asemel,“ sõnas Kovacs. „Aga mahlas sisalduvad vitamiinid, mistõttu on see alati parem, kui gaasilised toonikud.“

pese oma käsi korralikult.

Alkohol nõrgestab su immuunsüsteemi, mistõttu oled sa vastuvõtlikum külmetushaigustele ja viirustele. Jääknähtudega võitlevale organismile on need lisakoormaks, mistõttu võib ka pohmell raskem olla.

tantsi, palju jaksad!

Kuigi kokteiliklaasiga on klubis keeruline tantsida, on aktiivne õhtu parim pohmelli ennetaja. Eriti hea, kui tantsupõrandal end nii palju väsitad, et suundud pärast just vett jooma.

Enne uinumist...

ära liialda veega.

On küll tõsi, et alkohol viib su kehast vett välja ning selle taastamiseks on vaja vett juua, ent enne magama heitmist tasub siiski piiri pidada. Korraga liiga suure koguse vee joomine viib su keha stressi ning läbi une tualetti jooksmine rikub unekvaliteeti. Selmet püüda liitreid sisse kaanida, joo ära tagasihoidlik klaasitäis vett ning jäta teist sama palju voodi kõrvale hommikut ootama.

võta ibuprofeeni.

"Kui ma tõesti läksin liiale, võtan ühe ibuprofeeni ja multivitamiini kapsli enne magama jäämist," sõnas dr. Burke. Põletikku vähendav ibuprofeen ründab kohe kudesid, mis liigse alkoholi tarbimise tõttu paiste võivad minna. Nii näed hommikul värskem välja ja tunned end paremini.

Järgmisel hommikul...

söö mune.

Munad on head tsüsteiini allikad, mis aitavad vabaneda peavalu põhjustavatest toksiinidest sinu organismis. Vahet pole, kas sööd keedetud, pošeeritud või praetud muna, kõhule on see igal juhul parem valik kui rasvast nõretav peekon.