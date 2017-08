Suvel lisandus SA TÜK Lastefondi toetusesaajate hulka kolm last: 3-aastane Kaarel, 4-aastane Fredi ja 7-aastane Lisete, kes vajavad oma terviseseisundi tõttu ratsutamisteraapiat.

Tallinna poisil Kaarelil on diagnoositud Downi sündroom, millega kaasneb vaimne ja füüsiline mahajäämus. Madala lihastoonuse tõttu vajab ta järjepidevat taastusravi, sealhulgas ratsutamisteraapiat. Nagu iga teraapia, nii ka ratsutamisteraapia puhul on äärmiselt oluline järjepidevus ja regulaarsus, mida Kaareli pere rahaline seis ei luba poisile aga võimaldada. Seetõttu on perele appi tulnud Lastefond, tasudes 90% ratsutamisteraapia kuludest ehk toetades perekonda aastas 648 euroga.

Harjumaa poiss Fredi on motoorse kõnepuudega, mille tõttu vajab poiss järjepidevat logopeedilist abi. Lapse arengule mõjuks hästi ka ratsutamisteraapia, mis on logopeedilisele toele hea alternatiiv. Lapse raviarst, Logopeediakliiniku logopeed dr Liis Themas selgitab, et ratsutamisteraapias rakendavad tugispetsialistid samu eesmärke, mida kabinetis toimuvas logopeedilises teraapias.