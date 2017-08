Nelja miljoni inimese seas läbi viidud meditsiinilised uuringud näitasid, et nende kahe ravimi koos võtmine võib põhjustada ajuverejooksu. See omakorda võib viia insuldini, mis võib osutuda surmavaks, vahendab Daily Mail.

Paljudel depressiooni põdevatel inimestel esineb ka kroonilisi valusid, nagu näiteks peavalu või seljavalu, mistõttu võtavad inimesed tihti kahte ravimit korraga. Seda enam, et paljud valuvaigistid on kättesaadavad ilma retseptita.

Glasgow' ja Cambridge'i ülikooli professori Jill Morrisoni sõnul on kõige enam muret tekitav asjaolu, et 65 protsenti depressiooni põdevatest inimestest, kannatavad ka kroonilist valu.

Kuigi uuringud on näidanud, et antidepressandid on enamikele inimestele ohutud, tuleb nendega samaaegselt teiste ravimite tarvitamisel olla ettevaatlik.