Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis esitleti uut paljude rakenduste ja võimalustega anatoomilist lauda, milletaolist Eestis teist ei ole.



Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkar nentis, et uus tehnoloogiline õppevahend on mõeldud kõikide kõrgkooli õppekavade õppurite õppetöö kvaliteedi parendamiseks. „Õppevahendit hakatakse õppetöös usinasti kasutama juba algavast õppeaastast,“ lisas Viitkar.



Õppevahendi abil on võimalik saada anatoomia ja füsioloogia õpetamiseks tõetruu pilt inimkehast tervikuna, selle elundsüsteemidest ja üksikutest organitest. Tekkivat kujutist saab kuvada kihtidena, seda lõikuda ja vaadelda erinevast suunast. Samuti leiab anatoomiline laud kasutust embrüoloogia, histoloogia ja patoloogia õpetamisel.



Eriti avarad võimalused avanevad anatoomilise laua kasutuselevõtuga radioloogiatehnikute koolitamisel, kuna sellega saab visualiseerida erinevaid radioloogilisi uuringuid alates röntgenülesvõtetest kuni kolmemõõtmeliste ja ruumiliste liikuvate tomograafiliste kujutisteni välja.