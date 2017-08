Puudulik suuhügieen on peamine igeme- ja hambaprobleemide tekkepõhjus, mida saab ennetada hambasõbraliku suuhoolduse juurutamise teel. Hammaste harjamisel tehakse sageli erinevaid vigu, kuid neid enda või oma lähedaste juures märgates ja teadlikult parandades on võimalik edukalt suuhoolduse rutiini tõhusamaks muuta. Signali brändijuht Marit Soha ja Eesti Hambaarstide Liidu president Marek Vink annavad ülevaate, milliseid vigu hammaste harjamisel enim tehakse ja jagavad soovitusi, kuidas on õige toimida. 1. Valed tööriistad. Igapäevase tulemusliku hambahoolduse alustala on õige hambaharja ja hambapasta valik. Soovituslik on valida pehmete harjastega hambahari, mis tagab õrna hambahoolduse. Üsna sageli eelistatakse aga kõvade harjastega hambaharju, mis võivad kahjustada iget ja hambakaela. Ka hambapasta valikusse ei maksa suhtuda kergekäeliselt, oluline on seejuures pöörata tähelepanu piisavale fluoriidi sisaldusele. See on hambapasta olulisim toimeaine, kuna tugevdab hambavaapa ja on ka bakterivastase toimega. Hambapastat ostes jälgi kindlasti fluoriidi kogust ja veendu, et selle sisaldus on vähemalt 1000-1450pm.

2. Ebapiisav harjamine. Levinud probleem on ka liiga lühikest aega kestev ja pealiskaudne hambapesu. Tervete hammaste tagamiseks tuleb hammaste pesemisele pühendada 2-3 minutit nii hommikul kui õhtul. Hea on selleks jagada suu neljaks osaks ja pühendada igaühe harjamisele 30 sekundit. Selleks, et aeg mööduks kiiremini, pese hambaid näiteks telerit vaadates või oma lemmiklaulu kuulates. Saadaval on ka nutikad telefonirakendused, mis harjamise aega muusikapalaga mõõta aitavad. Hammaste harjamisel ära unusta ka keele puhastamist, kuna ka keelele kogunevad toidujäägid ja bakterid. Keele puhastamine aitab tagada värske hingeõhu.

3. Liiga tugev tehnika. Oluline on vältida liiga tugevat harjamist, kuna selle tulemusena võib kuluda hambaemail ja paljastuda dentiinikiht, mis teeb hambad väga tundlikuks. Liigset jõudu aitab vältida pehmete harjastega hambaharja kasutamine, hoides seda 45-kraadise nurga all käes nagu pliiatsit. Liiguta hambaharja lühikeste ja õrnade vibreerivate liigutustega edasi-tagasi ning keskendu hoolikalt kõikidele hammastele.