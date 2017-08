Juba 5-10% kaalulangus võib parandada tervisenäitajaid ning vähendada südamehaigustesse ja diabeeti haigestumise riski, kirjutab Health ning toob välja mõned näited, kuidas liigsete kilode kaotamine inimest mõjutab.

* Energiat on rohkem. Kaalu langetanud inimestel on rohkem energiat, sest kehal on vähem kanda ning ta kulutab seetõttu vähem energiat. Ühtlasi parandab kaalulangus keha hapnikuga varustatust.

* Mälu on parem. Uuringud on kinnitanud, et pärast kuuekuulist kaalulangetusperioodi paranes vanemate naiste mälutestide tulemused. Tänu kaalulangusele aktiviseerub mälestuste salvestamine.

Varasemad uuringud kinnitavad seoseid ülekaalulisuse ja halva mälu vahel.