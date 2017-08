Täna alustab Tallinnas esmakordselt avataval bioanalüütiku erialal õpinguid 26 üliõpilast. Õpe avatu nelja haigla ettepanekul.

Kuna bioanalüütikuid õpetatakse ainult Tartu Tervishoiu kõrgkoolis, siis kõrgkool arvestab koostööpartnerite ettepanekute ja vajadustega ning alustab bioanalüütikute õpetamisega Tallinnas. Praegu on enam kui pooled Tallinnas töötavatest laborantidest erialase hariduseta, aga tehnoloogia areng eeldab uusi teadmisi ja oskusi. Samuti on probleemiks töötajate kõrge vanus. Kõrgkooli eesmärgiks on koolitada haiglatele vajaliku haridustasemega spetsialiste.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli bioanalüütiku ja radioloogiatehniku õppekava juht Zinaida Läänelaid nentis, et Kõrgkoolil on vastutus bioanalüütikute koolitamisel, kuna sellekohast haridust saab ainult Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis juba aastast 1941. „Kõrgkoolil on kompetents ja valmisolek õppe avamiseks ja läbiviimiseks Tallinnas,“ lisas Läänelaid.

Õppe avamise protsess sai alguse eelmise aasta oktoobrikuus, mil Tartu Tervishoiu Kõrgkool sõlmis lepingu Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tallinna Lastehaiglaga. Kõrgkool avab bioanalüütiku õppekaval vastuvõtu 2017/2018 ja 2018/2019 õppeaastal ja viib õppe läbi aastani 2022 Tallinnas.