Anne Kaldoja sõnul peetakse tavaliselt külmetushaiguse all silmas üldist enesetunde halvenemist. See tähendab, et valusad ja kanged võivad olla lihased ja liigesed, nina läheb kinni ja tekib nohu, kurk hakkab valutama ja hääl läheb kähedaks, võib esineda ärritav köha ja palavik, esineda võib ka silma limaskesta põletik ning lastel koos palavikuga vahel ka seedehäired.

Mida aga külmetuse ilmnedes ette võtta? „Esimese asjana pärast haigustunnuste ilmnemist on õige juua rohkelt sooja jooki, pannes sinna sisse mett. C-vitamiini allikana on head kodusest sügavkülmast pärit mustsõstrad, astelpajumarjad, miks ka mitte üks korralik kaalikasalat," räägib Anne Kaldoja. Ta rõhutab puhkuse olulisust. "Viirushaigusel on oma kulg: see algab peiteperioodiga, mil tunneme end veel tervena, ning alles siis järgneb haigestumine. Kindlasti soovitan esimeste haigustunnuste tekkimise järel jääda koju, puhata, juua palju sooja jooki. Uskuge, haigus taandub nii kiirmini kui igasugu ravimeid tarbides,“ õpetab Anne Kaldoja.

Jane Ottki märgib, et kui inimene on haigestunud, on ta juba viiruse kelleltki saanud, kas töölt või poest või koolist või lasteaiast. Et viirustest rääkides on olulisem end kaitsta, mitte süüdistada vaid töökaaslasi haigestumises, on vaja pesta käsi, õhutada ruume, viibida võimalikult vähe suurte kollektiividega ja ägeda haigusega inimesega ühes ruumis. "Lasteaias või koolis on suured kollektiivid paratamatu ning kui laps haigestub lasteaia päeva jooksul, on ta õhtuks juba nakatanud teisigi," tõdeb perearst.

Et viirushaigustel on tavaks levida kollektiivis puhangutena. „Selleks et ise võimalikult kiiresti paraneda ja teisi mitte nakatada, on mõistlik haigestununa koju jääda," lausub Jane Ott, et viirushaigus ei ole pelgalt nohu-köha-palavik, see mõjutab kogu organismi. Seepärast polegi harvad juhud, kui viirushaiguse järgselt põeb inimene südamelihase põletikku.

Jane Ott lohutab, et enamasti mööduvad ägeda viirushaiguse tunnused kolme kuni viie päeva jooksul. Kuid hea oleks keha kosumiseks võtta puhkuseks terve nädal.

Kui haigus on kallal, soovitab Jane Ott palaviku alandamiseks ja lihasvalu vähendamiseks tarvitada paratsetamooli või ibuprofeeni. Kuid ta tuletab meelde, et palavikualandajat soovitatakse võtta alles siis, kui keha temperatuuriga 38 ˚C või kõrgem. "Alates sellest pole palavikul enam üksnes positiivne viirusega võitlemise toime, vaid see hakkab organismi kurnama," ütleb Anne Kaldoja. Leevendust leiab apteekidest ka nina kinnisusele ning kratsivale kurgule.

Tüsistuste ennetamiseks luba endale puhkust

Arstile minemise peale peaks mõtlema siis, kui pärast paari-kolme haige olemise päeva lisanduvad hingamisraskus, vappekülm või väga suur nõrkus, kui vesine nohu asendub mädasega, kui köha ei anna rahu ööpäevaringselt. "Kui paari kolme päevaga läheb tervis pigem halvemaks, otsivad inimesed reeglina ka ise abi. Kuid lastega võiks arsti juurde tulla ka varem, mitte oodata haiguse ägenemist," lisab Jane Ott.