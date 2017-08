Regionaalhaigla verekeskus kutsub linlasi verd loovutama Tallinna Vabaduse väljakule püstitatud doonoritelkidesse 29. augustil kella 12−18 ning 30. augustil kella 11−17, et kinkida abivajajatele nende järgmise sünnipäeva. Rõõmsat ja pidulikku meeleolu loovad 29. augustil kl 11:15-12:00 Politsei- ja Piirivalveorkester ning 30. augustil kl 10:15-11:00 Kaitseväe orkester.

Regionaalhaigla verekeskuse doonorluse arendusjuht ning doonoritelkide projekti ellukutsuja Ülo Lomp sedastab: „Doonoritelkide 11. töösuvi hakkab lõpule jõudma. Regionaalhaigla verekeskuse doonoritelkide tuur sai alguse Tallinnas Vabaduse väljakul ning siin paneme meie telgituurile ka puhkpillimuusikaga võimsa punkti,“ jätkates: „Kaks telgipäeva, 12. ja 13. juunil Tallinnas Vabaduse väljakul läksid väga edukalt. Saime kogeda nii vihma kui ka päikest, mürtsus puhkpillimuusika, rõõmsad inimesed sagisid ringi ning mis peamine – telgid olid tulvil heategudest. Kahe päevaga külastas meid kokku 255 inimest, kellest 199 inimesel lõppes külaskäik eduka vereloovutusega. Doonorite sõbraliku perega liitus 49 esmadoonorit ning kogusime ligi 90 liitrit hinnalist verd. Loodame, et puhkuste perioodi ning koolivaheaja lõpus on kõik pealinna naasnud ning doonorina head teha soovivaid linlasi on veelgi rohkem!“

Lisaks puhkpillimuusikale aitab meeleolu üleval hoida Pelikan Dona ning toimuvad toredad loosimised. Verekeskuse head sõbrad PetCity loomakliinikust on lubanud ka sel korral tulla tutvustama lemmikloomade doonorlust ning jagama infot koerte ja kasside veregruppidest.

Doonoriks sobib terve, puhanud ja söönud ning vähemalt 50 kg kaaluv inimene vanuses 18–60 eluaastat. Verekeskus julgustab doonoreid verd loovutama regulaarselt, kolm-neli korda aastas. Minimaalne kahe vereloovutamise vaheline aeg peab olema 60 päeva, naistel soovituslikult 90 päeva. Iga vereloovutus aitab vähemalt kolme patsienti. Doonorite verd kasutatakse rasketel operatsioonidel ja sünnitustel, patsientide raviks verejooksu, raske trauma, aneemia, leukeemia, vähi- ja maksahaiguste, põletuste ning paljude teiste haiguste puhul. Doonorivere toel on võimalikud ka paljud plaanilised operatsioonid, mida muidu liiga suure verekaotuse kartuses ei saaks sooritada.Eesti haiglates tehakse vereülekanne ligi 18 000 patsiendile aastas.

Doonoritelgid jõuavad tänavu veel 5. ja 6. septembril Pärnusse ning telgituur lõpeb 13. ja 14. septembril Tartus.