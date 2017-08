Soolevähist kõneldes on levinud väide, et lihasööjaid tabab see tõbi kergemini. Tegelikkuses mõjuvad sooltele sama kehvasti ka nii šokolaad kui transrasvad, vahendab Daily Mail.

Londoni St George´i haigla endoskoopiaosakonna juhataja Roger Leicesteri sõnul häbimärgistatakse punast liha liiga tihti.

Suures koguses liha söömise vähkitekitav toime pole tema kinnitusel piisavalt hästi tõestatud, kuna uuringutes küsitakse, kui palju inimene liha sööb, kuid ei täpsustata, kuidas ta seda valmistab. Samuti ei arvestata muid elustiiliga seotud tegureid.

Lihasöömise piiramine tekitab Leicesteri sõnul aneemiat. Samuti on tõenäoline, et suureks soolevähi riskiteguriks võib olla hoopis šokolaad, mis on tulvil rasva ja suhkrut.