Eesti Õdede Liidu volikogu liikmed toetavad hoolduskindlustuse loomist, kuna hooldus- ja õendusabiteenuste hinnad on paljudele peredele ülejõukäivad.

Rahvaalgatuse korras saavad kõik anda kuni 3. septembrini oma allkirja, et riigikogu hakkaks arutama hoolduskindlustuse loomist.

“Elanikkond vananeb ning krooniliste haigustega inimeste hulk suureneb ja kui täna vajab mõni pereliige ööpäevaringset hooldamist, siis nõuab see töötava pereliikme koju jäämist või päris kopsaka summa raha leidmist. Samuti juhtub praegu ka seda, et hooldekodu koha jaoks raha on, aga hooldekodus pole kohta,” rääkis Eesti Õdede Liidu asepresident Linda Jürisson, kes töötab lisaks igapäevaselt koduõena ja on Eesti Õdede Liidu koduõdede seltsingu aseesimees.