"Minu poole on aastate jooksul pöördunud kümneid lapsevanemaid, kes on mures lasteaias pakutava toidu kvaliteedi ja mitmekülgsuse pärast," nendib toitumisnõustaja Erik Orgu ning lisab, et üldjoontes on probleemi olemus selge – Eesti lapsed söövad liiga palju sousti ning samas liiga vähe puuvilju.

"Olukord on ikka päris hirmuäratav. 3-6 aastased lapsed ei tohiks niikuinii tarbida valget suhkrut rohkem kui 15g päevas, kuid Eestis on see pika puuga ületatud," nendib Orgu, et just seetõttu plaanib lähiajal ette võtta Tallinna lasteaedade menüü ümberkujundamise.