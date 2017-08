Vähem kui kuuga on Kalevi kommivabriku ja Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi heategevuskampaania raames kogutud kuulmispuudega laste toetuseks üle 9000 euro.



Heategevuskampaania “Ole kah käpp!” raames annetab Kalev augusti ja septembrikuu jooksul kõigilt ostetud Mesikäpa toodetelt 2 senti kuulmispuudega lastele, et toetada neile kuulmiseks vajalike kõneprotsessorite omaosaluse tasumist. Kampaania hõlmab kõiki Mesikäpa kaubamärgi all müüdavaid tooteid, teiste seas ka Premia jäätiseid ja Selveri Köögi kooki. Kui kampaania toel kogutakse varasemate aastate kogemuse põhjal umbes 20 000 eurot, saab sellest abi 20-40 erivajadusega last kasvatavat perekonda üle Eesti.



TÜ Kliinikumi kõrvakirurg Maris Suurna selgitab, et tänu meditsiini arengule ja probleemi varasele avastamisele on tänapäeval võimalik enamikke kuulmispuudega lapsi aidata. "Sisekõrva implantaadi ühte osa, kõneprotsessorit, tuleb vahetada iga 6-7 aasta tagant. Haigekassa toetab küll elukvaliteeti tagavate kõneprotsessorite soetamist, kuid ka lapsevanemate kanda jääb märkimisväärne, kuni tuhande euro suurune omaosalus," räägib ta.



Kampaania patrooni, laulja ja muusikalinäitleja Nele-Liis Vaiksoo sõnul on kuulmispuudega lapsele kuulmise kinkimine parim võimalik kingitus üldse. “See pole küll mure, mis puudutaks paljusid lapsi, aga neile, keda puudutab, avab kuulmine paljude võimaluste uksed, mis muidu jääksid neile kogu elu jooksul suletuks,” räägib Vaiksoo, miks ta peab Mesikäpa kampaanias kaasalöömist oluliseks.



„Ole kah käpp!“ kampaania toimub kolmandat korda. Esimese kampaaniaga koguti koostöös Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liiduga 25 511 eurot vähihaigetele lastele füsioteraapiavõimalustega mängutoa rajamiseks Tartu Ülikooli Kliinikumis ja Tallinna Lastehaiglas. Teine kampaania oli suunatud liikumispuudega laste abistamiseks, kui koostöös Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskusega koguti 21 062 eurot laste raviks vajalike ortooside soetamiseks.