Kodu koristamine loob kergema ja puhtama olemise, kuid ometi tehakse selle käigus mõned üsna olulised vead, mis pikemas plaanis võivad viia tervise.

* Hambahari pistetakse pimedasse. Asjade kapis hoidmine tundub küll hea valik, kuid kui hoiad hambaharja pimedas, on bakteritel selle harjastel väga lihtne levida ja paljuneda, hoiatab news.com.au.

* Telekapuldi, uksenuppude ja kraanide pesemata jätmine. Just kraanid ja ukselingid ning telekapult on need, mida puututakse päeva jooksul kõige rohkem ning need on kõige bakteririkkamad paigad.