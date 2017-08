Hiljaaegu läbi viidud uuringus ilmnes, et tervelt 69% inimestest viitasid meeleoluhäiretele hoopis mitmesugused valud, näiteks migreen, selja- või liigesevalud ning puhitus, kirjutab Psych Central. Ning need valud ei kao kuhugi, kui depressiooni ei ravita.

Kui arst kahtlustab sul depressiooni, uurib ta reeglina, kas sa oled väsinud, kas sul on raskusi uinumisega, kas sul on vähenenud huvi asjade vastu, mille tegemist sa seni oled nautinud ning kas sa tunned end kurva või masendununa. Samas võivad depressioonile viidata ka mitmed kehalised hädad.

1. Migreen . Teadlased on teinud kindlaks, et 40% migreeni põdevatel inimestel on ka depressioon. Teise uuringu kohaselt on 11% migreeni käes vaevlejatest kogenud üht või mitut erinevat meeleoluhäiret depressioonist paanikahäireni.

2. Liigesevalud. Ühe uuringu kohaselt kannatavad fibromüalgiat põdevad inimesed liigesevalu käes 3,4 korda suurema tõenäosusega kui inimesed ilma fibromüalgiata. See on mõistetav, sest kui trepist üles ronimine või kummardamine tekitavad pidevalt valu, on masendus lihtne tekkima. Kuid teadlased on ka täheldanud, et nii liigesejäikus, põletik liigestes ja ka liigesekõhre kahjustus võivad tegelikult olla märgiks depressioonist.

3. Seedeprobleemid. Närvisüsteem on seedesüsteemiga otseselt seotud ning sestap võivad nii puhitus, kõhukinnisus kui ärritatud soole sündroom kõik viidata depressioonile. On ka täheldatud, et inimesed, kes kannatavad meeleoluhäirete käes, on gluteenitundlikud ja vastupidi.

4. Valu rinnus. Teadlased kinnitavad, et depressiooni ja südame-veresoonkonna tervise vahel on otsene seos. Südame isheemiatõbe põdevad inimesed, kellel on ka depressioon, kurdavad valu üle rinnus sagedamini. On leitud ka, et südamepuudulikkusega inimestel, kes põevad depressiooni, on neli korda suurem risk varaseks surmaks.

Igal juhul on selge, et depressioon ja ärevus mõjutavad südamerütmi, tõstavad vererõhku, insuliini ja kolesterooli taset ning stressihormoonide taset. Seepärast võivadki valu rinnus ja südamepekslemine olla ka ärevuse ja depressiooni sümptomiteks.