„Tundub, et koolikoti kaalu teema on sama vana, kui esimene kasutusele võetud koolikott. Traditsioone on keeruline muuta ja ka koolikoti kaalu vähendamine on visa tulema,“ märkis Lastekaitse Liidu juhatuse liige Tõnu Poopuu. „Kogemus näitab, et ainuüksi käskude ja piirangute rakendamine ei anna tulemust - lahendus peitub kooli ja lastevanemate vahelises koostöös ning riigi ja kohalike omavalitsuse võimekuses võtta üha enam kasutusele nüüdisaegseid innovaatilisi lahendusi,“ lisas Poopuu.

Pöördumises leidub ettepanekute hulgas nii põhimõttelisi ja pikemaajalisi muutusi eeldavaid nagu e-lahendused, laialdasem topeltõpikute kasutamine, hoiustamist võimaldav koolimööbel, kui ka ettepanekuid, mis kergendaksid laste koolikotti kohe ilma vanemale, koolile või koolipidajale kulutusi tekitamata. Viimaste hulgas saab nimetada näiteks mõtestatud tunniplaani koostamist, eelistades senisest enam paaristunde või tsükliõpet.

MTÜ Lastekaitse Liit poolt märtsist aprillini läbi viidud küsitlusest „Sinu lapse koolikott“ selgus, et 85% õpilastest on koolikoti kogukaal üle sotsiaalministri määrusega nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ kehtestatud piirmäära. Lubatust raskemat koolikotti kannab igapäevaselt 89% 1.-3. klassi õpilastest ja 92% 4.-6. klassi õpilastest. Hoolimata positiivsetest näidetest, kinnitas 44% lapsevanematest, et koolid ei ole pakkunud võimalusi õppetööks kaasas kantavate vajalike vahendite kogukaalu vähendamiseks.