Iga naine tahab olla kaunis ning lubab endale aeg-ajalt lõõgastavaid iluprotseduure. Kuid mõnikord tasub nendega ettevaatlik olla, sest vähemalt neli allpool loetletud protseduuri võivad tervist kahjustada.

1. Küünehooldus kellegi kodus. Kui lased maniküüri-pediküüri teha või geelküüsi paigaldada kellegi kodus või mõnes kahtlases salongis, võid üsna lihtsalt saada tasuta kaasa mõne nakkuse, kirjutab All Women Stalk

2. Vöökohta trimmivad masinad. Need võivad ju lubada peenikest pihta, kuid tegelikult need võivad vigastada ribisid ja muuta hingamise raskeks. Oluliselt ohutum on sentimeetreid kaotada tavapärase trenniga.

3. Pidevad mahlapaastud. Kui sul on kombeks keha sageli mürkidest puhastada ehk niiöelda mahlapaaste pidada, võid kehas elektrolüütide tasakaalu segi lüüa. See aga võib põhjustada neerupuudulikkust ja isegi surma.

4. Bikiinipiirkonna epileerimine. See protseduur kahjustab nahka, mistõttu suureneb risk nakatuda kõikvõimalikesse bakteriaalsetesse nakkustesse.