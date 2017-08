Justiitsministeerium kuulutab välja konkursi leidmaks parim projekt, kuidas toetada ja aidata lapsi, kelle vanemad viibivad vanglas. Konkursi võitja saab projekti elluviimiseks toetust 50 000 eurot.

„Lapse jaoks on tema vanema vanglasse sattumine kriis, ja meie eesmärk on aidata lapsel seda kriisi lahendada tema tuleviku jaoks võimalikult väikeste kahjudega,“ nentis justiitsminister Urmas Reinsalu. „Konkursil otsime häid tõenduspõhiseid ideid, mida pakkuja on võimeline Eestis ellu viima.“

Reinsalu märkis, et olukorras, kus vanem on toime pannud kuriteo ja viibib vanglas, tunnevad lapsed ennast oma vanemate tegude pärast tihti kaasvastutajana, millele lisandub veel häbi- ja süütunne. „Sageli toob ema või isa vangiminek lapsele ka kogukonna negatiivse tähelepanu, mis teeb lapsest oma vanema kuriteo „nähtamatu“ ohvri.“