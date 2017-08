Kergesti kooruvad ja murduvad küüned on väga sage probleem. Kuigi see võib olla kaasasündinud häda, tuleks juhul, kui küüned ootamatult hapraks muutuvad, kahtlustada hoopis mõnd terviseprobleemi.

Ka siis, kui küüned on haprad vaid sõrmedel, on tõenäoliselt süüdi mõni väline põhjus, kirjutab LiveStrong.com ja toob välja viis põhjust, miks küüned murduma kipuvad.

Niiskus. Kõige sagedamini on habraste küünte põhjustajaks liigne niiskus. Kui sõrmeotsad saavad märjaks, kuivatad neid, siis saavad uuesti märjaks ja nii edasi. Pidev sõrmede niisutamine ja siis kuivatamine põhjustab kuivust. See võib tulla nii liiga sagedasest pesemisest või ka sellest, et sa ei kanna nõusid pestes korralikke kummikindaid. Vesi muudab küüned ka pehmeteks ja kergesti murduvateks.

Kraapimine ja närimine. Küünte pidev närimine, nende nokkimine või nende kasutamine näiteks millegi avamiseks või kraapimiseks muudab küüned kergesti katkiminevateks.