Kahjude vähendamise keskus aitab piirkonnas turvalisust tõsta, kuna uimastisõltlased saavad abi ja suunatakse ravile. Just need on põhjused, miks Tervise Arengu Instituut (TAI) jätkab kahjude vähendamise keskuse avamise ettevalmistustega Põhja-Tallinnas, kinnitati täna sotsiaalministeeriumi ja TAI ühisel pressikonverentsil.

„Arvestades uute HIV nakatumisjuhtude ja üledoosist põhjustatud surmade arvu kasvu, on vajadus kahjude vähendamise keskuste rajamise järele ilmselge. See ei saa paikneda kusagil mujal kui kohas, kus on probleem. Paraku jääb väike Sitsi asum süstivate Põhja-Tallinna narkomaanide käiguteede keskmesse. Uimastite tarvitamine selles piirkonnas on reaalsus, mida ei saa ignoreerida,“ ütles sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse. „Kohalike elanike mure turvalisuse pärast on mõistetav, kuid TAI senine kogemus näitab, et kahjude vähendamise keskuse rajamine aitab piirkonnas turvalisust luua – paigaldatakse uued turvakaamerad, keskuse töötajad koristavad maast süstlaid, sõltlased saavad abi, neil aidatakse suunduda ravile ja pöörduda tagasi tavaellu.“

Põhja-Tallinna linnaosas elab või viibib ligi 33% kõigist Tallinna narkootikume süstivatest inimestest ehk hinnanguliselt 1800 süstijat, neist hinnanguliselt 23% Kopli, Sitsi, Karjamaa ja Pelguranna asumis. Seega ei ole tegemist uue narkomaanide kogunemise koha loomisega, vaid keskus luuakse kohta, kus juba praegu on keskmisest oluliselt rohkem süstijaid.

„Sellised keskused on oluline lüli ka HIVi, C-hepatiidi ja teiste vere teel levivate nakkushaiguste leviku piiramisel, samuti jagatakse seal üledooside puhul elupäästvat ravimit naloksooni,“ ütles TAI direktor Annika Veimer. „Eelistaksin, et oleks võimalus avada keskus hoones, mis ei ole elumaja, kuid paraku hetkel piirkonnas alternatiivid puuduvad. Põhja-Tallinna linnaosa vanem on ligi aasta vältel öelnud, et linnal ruume pakkuda ei ole, ehkki piirkonna probleemsust ja kahjude vähendamise keskuse vajalikkust ta tunnistab. Kui leidub teine sobiv ruum piirkonnas, oleme valmis kaaluma keskuse kolimist. Seni on aga oluline teenust pakkuda, inimesed vajavad seda.“

Sitsi 28 asuv kahjude vähendamise keskus avatakse etapiviisiliselt, esialgu kolmel päeval nädalas paari tunni kaupa. Keskuse avamisel pöörab TAI piirkonna turvalisusele suurt tähelepanu – paigaldatakse kaamerad ja lisavalgustus, piiratakse keskuse klientide liikumistrajektoorid ning teenuse sissetöötamise etapis kasutatakse ka mehitatud turvateenust.