Toitumisharjumusi käsitleva uuringu kohaselt võtab 5 protsenti Eesti lastest kooli toidukarbi kaasa. Lätis võtab kooli toitu kaasa 7 protsenti ja Leedus 19 protsenti lastest.



95 protsenti Eesti lapsevanematest ei paki lastele kooli toitu kaasa, sest peavad kooli sööklas või kohvikus pakutavat toitu piisavaks, ilmneb Nestlé tellitud ja uuringufirma Nielsen läbiviidud uuringust. Küll peavad täiendavat toidupakki vajalikuks 5 protsenti lapsevanematest, kes panevad kõige sagedamini lastele kooli kaasa värsket puuvilja, võileibu ja müslibatoone. Harvemini leidub laste toidupakis saiakesi, köögivilja, maiustusi ja jogurtit.



Toitumisspetsialisti ning raamatu “Toidu mõju lapse ajule, arengule ja käitumisele” kaasautori Madleen Simsoni sõnul võiks laste toidulaual olla rohkem värskust nii kodus kui koolis. Kui koolipäev on pikk ja koolilõuna varane, siis võiks tema sõnul lapsele kooli tervislikku näksimist kaasa panna.



“Hooajaline puuvili, mis koolikotis lödiks ei lähe, on alati suurepärane valik - sügisel õunad ja pirnid, talvel mandariinid ja apelsinid, kevadel aprikoosid ja virsikud. Banaan on universaalne igal aastaajal. Aedviljadest võib koolikotti pakkida porgandit, kurki ja kaalikange,” sõnas Simson. “Igapäevaselt võiks lapse toidukarpi lisada peotäie pähkleid, mis sisaldavad ajutööks vajalikke rasvhappeid, valke, kaltsiumi, magneesiumi ja seleeni. Kergeteks ampsudeks võib kaasa pakkida mõne ruudu tumedat šokolaadi, mis sisaldab palju magneesiumi või viiludeks lõigatud värsket kookospähklit. Toekamaks vahepalaks sobib hästi täisteravõileib kurgi, salatilehe ja kvaliteetse juustu- või lõheviiluga. Magusamaks ampsuks võib täisteraleivale peale määrida pähklivõid või mett,” loetles Simson.