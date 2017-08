Teadlane Taavi Tillmann avastas Londoni ülikoolis valminud doktoritöös, et vanematelt n-ö edasiõppimise geeni pärinud saavad väiksema tõenäosusega infarkti.

Kolm ja pool aastat pikem haridustee ehk umbes üks koolitase vähendab südamehaiguste ohtu lausa kolmandiku võrra. Südame ja veresoonkonna haigused viisid möödunud aastal hauda veidi üle 8000 eestimaalase ehk üle pooled kõigist aasta jooksul surnutest.

„Eesti meeste seas on kõrghariduse omandamine seotud umbes kaheksa aastat pikema eluga, naiste puhul on erinevus natuke väiksem. Kui võrrelda põhiharidusega mehi kõrgharitutega, siis on eluea vahe isegi 12 aastat,” ütleb Londonis töötav rahva tervise arst ja teadlane Taavi Tillmann.

„Madamala haridusega on Eestis oluliselt halvem elada kui Soomes sama madala haridusega. Kõrgharidusega see vahe nii suur ei olegi, aga madalama hariduse korral on Soomes elu kümme aastat pikem kui meil,” lisas Tillmann.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes