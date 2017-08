Vaatamata sellele, et mõned perearstid soovivad oma igapäevases töö kõrvalt praktiseerida Hiina meditsiini, leiab haigekassa, et arst peab patsienti ravima lähtuvalt arstiteaduse üldistest reeglitest.

Üks selline on Kuressaares 15 aastat perearstina töötanud ning Hiina meditsiini õppinud Kersti Tuuling, kes sooviks töötada väikese nimistuga ning samaaegselt ka Hiina meditsiini tarkuseid praktiseerida, kirjutab meditsiiniportaal Med24.

Mida arvab sellest haigekassa? „Haigekassas saame lähtuda tervishoiu osutamist reguleerivatest õigusaktidest, kus võlaõigusseadus ütleb, et arst peab patsienti ravima lähtuvalt arstiteaduse üldistest reeglitest. Iga määratud raviprotseduur või ravim peab vastama nendele reeglitele,“ vastas haigekassa pressiesindaja meditsiiniportaalile.

„Perearsti tegevusvaldkond on väga lai, hõlmates nii nõustamist, patsiendi harimist, haiguste ennetamist kui erinevate ravivõtete soovitamist. Osa haiguste puhul võib olla raviks erinevaid võimalusi, millest osa võib olla ka n-ö rahvatarkus või alternatiivmeditsiin, kuid ka siin peab olema eelmainitud võlaõigusseaduse säte täidetud. Selle eest, et määratud ravi vastaks reeglitele, vastutab arst ise,“ seisis vastuses.

Hiina meditsiini arst Rene Bürkland on varasemalt välja toonud, et näiteks Saksamaal tasub nõelraviteenuse eest haigekassa ja ka Eestis võiks see nii olla. 90ndatel tasus Eestiski nõelraviteenuse eest haigekassa, kuid 1. aprillist 1997 arvati see haigekassa ravikindlustuse hinnakirjast välja. Haigekassa sõnul võiks nõelravi taas haigekassa hinnakirja alla kuuluda siis, kui arstid peavad seda vajalikuks teenuseks ja selle lisamist tervishoiuteeniste loetellu taotlevad.