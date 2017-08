Suures kõhnumistuhinas ei maksa unustada, et rasvad on tervisele kasulikud - piisavas koguses rasvu hoiab su energilisena ning peletab eemale südame- ja maksahaigused ning hoiab sind ka rasvumisest.

Ja see ei tähenda, et sööma peab vaid oliivõli, avokaadot, pähkleid ja rasvast kala. On terve hulk töötlemata toite, mis sisaldavad häid rasvu suures koguses ning aitavad tänu sellele hoida kolesterooli kontrolli all, parandada kognitiivseid funktsioone ning kiirendada ka ainevahetust, kirjutab Prevention ja toob välja kümme rasvarohket toitu, mida peaksid senisest palju rohkem tarbima. Need on:

1. Piimarasva või.