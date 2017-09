Täna algab õppeaasta 379-le Tartu Tervishoiu Kõrgkooli esmakursuslasele. Lisaks allkirjastatakse aktusel koostöölepe Jõgeva Haiglaga, et alustada hooldustöötajate koolitamist Jõgeval.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden rõhutas, et käesoleva aasta märksõnaks on kahtlemata koostöö. „Üle pikkade aastate on Tartu Tervishoiu Kõrgkool kolinud ühe oma õppesuuna pealinna ning kahel õppeaastal toimub bioanalüütikute vastuvõtt Tallinnas. See saab teoks tänu koostööle nelja suurema haiglaga.“ Lisaks jätkab kõrgkool juba heaks tavaks saanud hooldustöötajate koolitamist erinevates maakondades ja sel korral on kõrgkooli partneriks Jõgeva Haigla. „Haritud tervishoiutöötajad on ressurss, mida tööandjad väärtustavad üha enam ja siinkohal on kõrgkoolil oluline roll,“ sõnas Preeden.



Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis alustavad sügisel õpinguid õe, eriõe, ämmaemanda, tervisekaitse spetsialisti, füsioterapeudi, bioanalüütiku ja radioloogiatehniku eriala õppurid. Kutseõppes algavad õpingud lapsehoidja, hooldustöötaja, erakorralise meditsiini tehniku ja tegevusjuhendaja erialal. Kokku on kõrgkoolis algaval õppeaastal 1123 õppurit.



Aktusel tervitavad kõrgkooliperet Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden, Jõgeva Haigla juht Peep Põdder, Tartu abilinnapea Artjom Suvorov, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkar ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilasesinduse esimees Egert Vinogradov.