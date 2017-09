Jooga on enesearengusüsteem või teadus, mille eesmärk on viia inimene tema evolutsiooni tippu ehk tuua välja inimesest tema täielik potentsiaal. Kuidas seda tõlgendada või kui kaugele igaüks seda viia tahab või mis valdkonnas, on juba individuaalne valik. Jooga on tohutult lai ja sügav teadus, seega, kuidas joogateadmisi eluks kasutada, on samuti täis võimalusi. Sa võid kasutada joogat, et minna sügavatele eneseotsingutele ja leida vastuseid elu baasküsimustele, nagu „kes ma olen“, „kust ma tulen“, „kuhu ma lähen“ ja „miks ma siin olen“. Samas võib joogateadmisi kasutada ka terviseprobleemidest üle saamiseks, keha puhastamiseks, meele keskendumiseks ja kontrolliks, emotsioonidega hakkama saamiseks, tahtejõu kasvatamiseks, loovuse äratamiseks, paremateks suheteks, seksuaalenergia äratamiseks ja paljuks muuks, olenevalt sellest, mida sa tunned, et sul elus puudu on.

Jooga praktiseerimine toob eelkõige inimese kontakti iseendaga. Enda keskmes ja kohal olek võimaldavad elada harmoonilisemat elu, võtta vastu otsuseid, mis teenivad sinu arengut ja võimaldavad täisväärtuslikumalt ära kasutada seda aega, mis sulle elamiseks on antud. Elu on täis keeriseid ja üllatusi ning joogaharidus ei eemalda ilmtingimata keerulisi väliseid situatsioone, aga seades sisemaailma korda, võime kogeda väliseid tingimusi ja reageerida neile hoopis teistmoodi. Joogaharidus annab väga palju teadmisi, kuidas elada universumiga kooskõlas ning muuta oma teekond siin maal võimalikult harmooniliseks.



Mis on jooga ilma joogahariduseta?

Kindlasti on tõetera sees õpetusel, et gramm teooriat on väärt tonn praktikat. Samas teadmata, mida sa praktika ajal teed, võib muuta praktika väga väheefektiivseks. Kuna joogateadus on väga sügav ja kompleksne, on oluline omandada vähemalt baasteadmised joogast enne praktikaga alustamist. Vastasel juhul ei pruugi me joogapraktikast saada kätte kõike seda, mida ta tegelikult sisaldab. Suur tõenäosus on, et jooga jääb sel juhul ainult mõnusaks kehavenituseks, mis leevendab natuke pingeid. Joogaga eesmärk ja potentsiaal aga lähevad oluliselt sügavamale ning seega on jooga praktiseerijale oluline omandada vähemalt algteadmised. Samuti teadmata, mida sa joogas teed ning valides ebasobivad harjutused, võib jooga teoreetiliselt sind isegi tasakaalust välja viia.



Kus saab Eestis joogaharidust omandada?

Isvara Joogakool on ainulaadne joogakool Eestis, kus on põhjalik ja struktureeritud programm. Meie koolis saab omandada autentset joogaharidust, mis baseerub jooga algtekstidel. Samas on programm väga eluline ning lihtsasti arusaadav meie mentaliteedile, kuna selle on koostanud Swami Vivekananda Saraswati, kes on elektroonikainseneri taustaga, seega selgitades paljusid joogateadmisi lahti tänapäeva teaduse terminitega, mis on Lääne inimesele selgemalt mõistetavad. Meie koolis võib omandada nii jooga algteadmiseid, või kellel huvi, saab ka liikuda sarnaselt koolisüsteemile kursustega edasi, alustades esimesest tasemest ning selle läbides on võimalik liikuda kõrgematele tasemetele.



Millal algavad uued kursused?

Isvara Joogakoolis algab kooliaasta septembris. Alustamas on mitu erinevat 1. taseme gruppi erinevatel kellaaegadel, et erineva graafikuga inimestel oleks võimalus valida endale sobiv. Kursused algavad meie koolis tavaliselt nii sügisel kui kevadel, kuna ka traditsiooni järgi on joogaga kõige parem alustada nendel aastaaegadel. Samas võib meie 1. taseme kursusega liituda igal ajal aastaringselt, võib käia ka üksikutes tundides või läbida kursus omas tempos, kuna iga tund on eraldiseisev teema ning seega saab igaüks valida, kas läbida kursus algusest lõpuni või vastavalt oma võimalustele käia üksikutes tundides.

Mida täpsemalt teie koolis õpetatakse?

Isvara Joogakoolis õpetame joogateadust, mis on kooskõlas ja baseerub jooga algtekstidel. Algkursusel seletame lahti, kuidas täpselt joogapraktika toimib, nii üldiselt kui ka spetsiifiliselt iga tehnika, mida praktiseerime, räägime erinevatest joogastiilidest, keha ja meele puhastumisest, meele kontrollist, tervisest ja tervendamisest, seksuaalsusest, muusikast, jooga filosoofilistest põhialustest. Ühest küljest puudutab kursus väga sügavaid teemasid, samas käsitleb ka igapäevaelu puudutavaid praktilisi teemasid, seega on tegu tõeliselt elulise haridusega!

Kuidas joogahariduse omandamisega algust teha?