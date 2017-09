Dieedi pidamine võib olla keerulisem, kui eales arvad - sagedased pisikesed vead võivad osutuda nii rängaks, et kogu plaan kaalu langetada läheb vett vedama.

Millised on kõige rängemad vead?

1. Hommikusöögi vahelejätmine. Uuringud näitavad, et inimestel, kes hommikust ei söö, on suurem kehakaal. Üsna levinud on eksiarvamus, et hommikueinest loobumine vähendab päevast kalorikulu. Tegelikult tarbivad vähem kui kolm korda päevas sööjad oma toidukordade ajal rohkem kaloreid. Üks tervislik hommikusöök peaks kindlasti sisaldama valke ja kiudaineid.