“Paljud arvavad, et fitness või sport on vaid keha treening, kuid minu jaoks peab treeningus kindlasti olema ka vaimne osa, et jõuaks iseendale lähemale, sest vaid nii saab treenida kogu tervikut,” iseloomustas Teele iseenda põhimõtteid sobiva treeningu valimisel.

"Olen õppinud ennast rohkem tundma ja armastama - ja mulle meeldib, et ma olen alles jooga tee alguses," sõnas särtsakas laulja Teele Viira, kes on joogaga tihedamini tegelenud aastakese.

“Ma mäletan, et avaldasin arvamust, et mina kindlasti ei saa joogat teha, sest ma ei paindu ja ma ei suuda iseendaga aega veeta. Ometigi olid just need põhjused, miks ma pidin joogaga kokku saama,” tunnistas Viira, kelle sõnul tasub joogat proovida ka neil, kes muidu vaid jooksevad või jõusaalis treenivad.

“Kui ma Otsa muusikakooli tantsutunnis esimest korda joogalaadse treeninguga kokku puutusin, ei osanud ma veel sellele tundele nime anda, aga mäletan, et suutsin seesmiselt minna sellisesse tühja ja mõnusasse kohta, tunnetades teadlikult kogu oma keha ja meeli,” sõnas Teele.

“Lisaks minule on joogani jõudnud ka paljud minu sõbrad, kelle soov on treenides pea argimõtetest tühjaks saada – paljud nendivad, et treeningu oluliseks osaks on füüsilise pingutuse kõrval ka vaimutoit ja seda mõlemat jooga ju pakubki,” sõnas Viira.

Jooga parandab

“Mina näen kõige rohkem enda pealt, kuidas jooga annab kehale liikuvust ja painduvust ning samas saan vastuseid oma sisemistele blokeeringutele. Olen joogas õppinud rohkem oma kehaga ühenduses olema, mis tegelikult tagab selle, et välised tegurid kõigutavad sisemist rahu järjest vähem,” selgitab Teele.

“Jooga on ühendus mu vaimu ehk kõrgema mina, füüsilise keha ja hinge vahel. Olen õppinud ennast rohkem tundma ja armastama - ja mulle meeldib, et ma olen alles jooga tee alguses,” tunnistas lauljatar.

Kodune joogataja