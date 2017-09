Vanusega kasvab dementsusesse haigestumise risk. On olemas aga kolm jooki, mis võivad ajufunktsioone ergutada ning dementsust veidi edasi lükata.

Dementsusele viitavad mäluhäired kuni mälukaotuseni välja, raskused igapäevaste toimetuste tegemisel, pidevad tujumuutused, kirjutab Daily Express. Tegu on äärmiselt levinud tõvega, mis esineb igal kuuendal üle 80-aastasel inimesel.

Kuid üha rohkem leiavad teadlased, et seda tõbe on võimalik ennetada või edasi lükata. Näiteks nende kolme joogiga. Sestap on hea mõte asendada kohvipausidel kohv rohelise tee, vee või kurkumikohviga - need ergutavad ajufunktsioone ja aitavad ka dementsust veidi edasi lükata.