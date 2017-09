Naine peal asend. Ratsutamine on naise kehale mõeldes üks parimaid treeninguid, sest nii saavad alakeha kõik osad kätte hea koormuse. Kui toetad jalad voodile, saad ka tagumikku trimmida.

Naine peal, kuid seljaga mehe poole. Kui oled mehe peal seljaga tema näo poole, hoia jalad koos, et suurendada hõõrdumist ja mõnutunnet. See poos treenib nii käsivarsi kui alakeha ja pakub naudingut mõlemale.

Naine mehel süles on asend, mis ajab mõnusalt higistama ning tuharad ja reied saavad korraliku koormuse.

Misjonäripoos on üks vanemaid asendeid, mis on üks paremaid treeningpoose. Hoia seksimise ajal jalad õhus ja samal ajal, kui kaaslane sinusse siseneb, pinguta tuharalihaseid. Hea treening on tagatud!