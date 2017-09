Teadlased väidavad, et ka pelgalt inimeste sõrmede pikkust vaadates võib teha üllatavaid järeldusi nende tervise kohta. Enim uuringuid on tehtud siiski meeste tervist jälgides. Newsmax Health toob välja kuus kõrvalekallet, mida võib ennustada sõrmedele pilku heites. · Eesnäärmevähk. Ajakirjas British Journal of Cancer avaldatud uuringu kohaselt on meestel, kelle nimetissõrm on pikem kui sõrmusesõrm kolmandiku võrra väiksem risk haigestuda eesnäärmevähki. Üle 60 aastastel meestel, kellel on seesugused sõrmed, on see risk lausa 87% väiksem.

· Südamehaigus. Teistest sõrmedest pikem sõrmuse kandmise sõrm näitab väiksemat südamehaiguste riski. Ajakirjas International Journal of Obesity avaldatud artikli kohaselt kehtib see ennekõike meeste kohta.

· Depressioon. Ajakirjas Personality and Individual Differences avaldatud uuringus leiti, et kui nimetissõrm on pikem kui sõrmuse kandmise sõrm, on meestel suurenenud risk depressiooniks ja ärevuseks. Seda tunnust on seostatud ka suurenenud riskiga haigestuda skisofreeniasse. · ADHD. Lühike nimetissõrm ja pikk sõrmuse kandmise sõrm näitab ka suuremat riski haigestuda tõbedesse, mis on rohkem levinud meeste seas – näiteks aktiivsus- ja tähelepanuhäiresse (ADHD), Tourette´i sündroomi ja autismi. · Rasvumine. Kui meestel on sõrmuse kandmine pikem teistest sõrmedest, on ta elu jooksul rohkem ohustatud rasvumisest.