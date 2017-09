Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis toimuvad 2017/2018 õppeaasta avaaktused tänavu Tallinnas ning Kohtla-Järvel. Kokku alustavad sel sügisel kõrgkoolis õpinguid rekordilised 450 uut õppurit, neist kõige rohkem, 215, õe erialal.

Tallinnas alustavad esmakursuslased õpinguid rakenduskõrgharidusõppes õe, ämmaemanda, optometristi, farmatseudi, hambatehniku, tegevusterapeudi ja tervisedenduse õppekavadel. Kutseõppes alustatakse hooldustöötaja, tegevusjuhendaja ning lapsehoidja õppekavadel. Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksuses algab õppetöö nii õe kui hooldustöötaja erialadel.

“Algava nädala aktused alustavad traditsiooniliselt uut õppeaastat. Eesti tervishoid vajab uusi töötajaid ja kõrgkoolid Tallinnas ja Tartus vastavad riigi vajadustele, “ ütles Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits.

“Kõrgkool alustab taas tavapäraselt erilist aastat. Kui õppimine on endiselt teadmiste ja oskuste omandamine, siis meetodid ja võimalused on taas rikastunud. Esimestena Eestis alustame töökohapõhise õppega kõrghariduses, lisaks on uuenduse saanud kõik õppekavad. Soovime, et meie õppijal oleksid parimad võimalused saamaks tunnustatud spetsialistiks oma valdkonnas,” sõnas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa.