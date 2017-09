Kes ikka viitsib restoranis kaloreid lugeda, kui partner hellalt silma vaatab? Igatahes on fakt see, et paarisuhtes inimesed kipuvad juurde võtma ja rasvumine viib seksiisu. Nokk kinni, saba lahti olukorrast pääsemiseks tuleb süüa roogasid, mis kaalu ei tõsta, kuid seksiisule mõjuvad ergutavalt.

Alljärgneva, välisajakirjanduses levinud dieedi koostajad lubavad, et kui pead toiduvalikust rangelt kinni ja üritad end ka veidi liigutada, võid kahe nädalaga alla võtta kuni kolm kilo. Vali iga päev välja üks hommiku-, lõuna- ja õhtusöök ning uuri, kui palju sa tohid ooteks näksida. Kohvi juurde võid iga päev juua 300 ml lahjat piima. Mõistagi tohib seda ka ilma kohvita juua.

Proovi süüa iga päev pisut puu- ja köögivilja ja garneeri sooja toitu ohtra rohelisega. Kaheksa klaasi vett on päevaks paras. Sobib ka tee, kohv ja suhkruvaba karastusjook.