Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) tunnustas terviseameti juurde loodud gripikeskust, tunnustuse aluseks on gripikeskuses läbiviidud laboratoorsete uuringute tulemused, mis tähendab, et meie gripikeskuse poolt teostatud uuringud vastavad kõikidelele WHO esitatud kriteeriumitele.

Gripikeskuse eesmärgiks on valmisoleku tagamine uue potentsiaalse pandeemilise levikuga gripiviiruse ringlusesse tuleku avastamiseks Eesti territooriumil. Gripikeskus osaleb seireprogrammides, mis laboratoorse poole pealt jälgib gripiviiruste ringlust Eestis ning täpsustab ägedate respiratoorsete viirusinfektsioonide etioloogilist struktuuri. See on oluline ülevaate omamiseks, millised viirused on käimasoleval hooajal peamisteks haigestumiste põhjustajaks.

Eesti gripikeskus on ülemaailmse gripiseire võrgustiku täieõiguslik liige.

Gripikeskuses on võimalik lisaks A-ja B-gripiviiruste tuvastamisele ka nende subtüüpe/genotüüpe määrata. Eestis paikneval laboril on võimekus subtüpeerida gripitüvesid A(H1)pdm09, A(H3), A(H5) ja A(H7), ning määrata kahte B-gripi genotüüpi: B(Victoria) ja B(Yamagata).

Terviseameti gripikeskus teeb koostööd WHO gripikeskusega Londonis. Eestis kasvatatakse gripiviiruseid rakukultuuris ning saadetakse isolaadid Londonisse täiendavateks uuringuteks – sekveneerimiseks (nukleotiidide järjestuse kindlaksmääramine gripiviiruse RNA molekulis) ja antiviraalse resistentsuse määramiseks alternatiivsel meetodil, mis võimaldab määrata resistentsust nii A(H1)pdm09 kui A(H3) tüüpide puhul. Selliste uuringute tulemuste põhjal töötatakse välja gripivaktsiini koostis uueks hooajaks.