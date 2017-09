Päevas vaid üks kord süüa on imelihtne. Kuid mida teeb see tervisega?

Kui oled harjunud vaid kord päevas sööma, on see justkui hea – pärast paarikümmend tundi sööd, mida tahad, ning päeval söögimuret pole, kirjutab Prevention.. Lausa mitmed uuringud on leidnud, et selline toitumisviis parandab insuliinitundlikkust ja lisab kaalu langetamisele ainult hoogu.

Teisalt aga, kui inimene tunneb pika aja jooksul tühja kõhtu, on ta kurnatud, ärritunud, tal võib pea valutada või ringi käia. Uuringute andmeil ärrituvad naised näljasena kergemini kui mehed.

Tühja kõhu kannatamine on halb ka seetõttu, et lõpuks vohmitakse sisse palju ja ebatervislikku.

Kindlasti ei tohiks sellist söömisviisi harrastada lapsed ja rasedad, kuid tegelikkuses ei tohiks keegi nii teha.