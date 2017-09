Eesti meeste elusid hävitav eesnäärmevähk hiilib ligi vaikselt ja märkamatult. „Mina olen meie külas kolmas. Üks on juba surnud. Ta jõudis operatsioonil ära käia ja kolm kuud hiljem suri,“ räägib Lääne-Virumaal 33 elanikuga külas elav Eugen, kelle võitlus raske haigusega sai alguse tänu abikaasale. „Õigel hetkel viisin ta käekõrval arsti juurde,“ ohkab naine kergendatult.

Läinud aastal jõudis 62aastane Eugen arsti juurde. Kuigi kabinetiukse taha viis teda hoopis teine mure, tegi perearst mehe vereproovist muu hulgas eesnäärmehaigusi näitava PSA-testi.

„Tundemärke ei olnud mul absoluutselt. Ma isegi ei teadnud, mis need olema peaks. Kui arst mulle paberi kätte andis, panin sinna kõik nullid. Ainuke asi, et käisin öösel tihti vetsus. Aga ma jõin ka palju päeva jooksul ja õhtul. Ja no kuule, ega ma akvaarium ei ole! Mitte miski muu vähile ei viidanud,“ meenutab Eugen visiiti.

Abikaasa Tiia sõnul ei osanud kumbki neist tol hetkel aimatagi, kui tõsine on olukord või et varsti tuleb minna noa alla. „Arst helistas mulle paar päeva hiljem ja ütles, et peame minema uroloogi juurde. Ja nii see algas,“ räägib Tiia, kelle sõnul ei olnud kaasa ka diagnoosi kuuldes mures. „No nagu ta meil on – viskas veel naljagi, kui Tartu haiglasse läks,“ meenutab ta. „Mida ma oskasin oodata?“ ütleb Eugen seepeale ja vaatab aknast välja kaugusse.

Uroloogi juurest operatsioonilauale jõudmiseni kulus mitu kuud. Saatusekaaslastega haiglas üksteise lugusid kuulates sai selgeks, et Eugenil on abikaasa jonnakuse tõttu kõvasti vedanud.