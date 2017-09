Selle maitse on hõrk, kuid paljudes kohtades on see keelatud. Ameerika kokad smugeldavad seda salaja oma köökidesse, lootes mitte vahele jääda. Tagasihoidliku välimusega tonka uba on vastuoluline toiduaine, mis pidavat olema üks maitsvamaid asju maailmas, kirjutab BBC. Keelatud vili on tonka ubade puhul tõepoolest sõna otseses mõttes magus.

Ajakirjanik avab ettevaatlikult salajase (ja hinnalise) saadetise. Välja näeb see üsna mittemidagiütlev - krimpsus mustad oad, natuke rosina moodi. Kuid need on tonka oad, mida riivitakse magustoidule või keedetakse siirupis ning mis peaksid olema imemaitsvad. Lubatakse, et selle maitse meenutab vanilli, lagritsa, karamelli ja nelgi sooja kooslust. Nuusutamisel meenutab see aga pigem kingaviksi.

1954. aastast on tonka ubade müümine toiduna USA-s keelatud, sest nad võivad tervisele ohtlikud olla. Kogenud kokad aga vilistavad sellise jutu peale, sest tegelikult on oad kahjulikud vaid suurtes kogustes.