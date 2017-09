Tartu ülikool koostöös TÜ kliinikumi ja Eesti maaülikooliga on otsustanud astuda sammu kliiniliste akadeemiliste ning ravimiuuringute keskkonna edasiarendamisel ning luua kliiniliste uuringute keskuse, mida asub juhtima dr Katrin Kaarna.

Tegemist on teise etapiga riikliku siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskuse loomisel. Esimese etapina ehitati Tartusse Põhja-Euroopas silmapaistev kaasaegse sisustusega katseloomakeskus. Teises etapis on eesmärgiks kliiniliste teadusuuringute keskuse (KUK) loomine, et kaasajastada ja parandada kliiniliste akadeemiliste ja ravimiuuringute keskkonda ning luua tugivõrgustik nii ravimiuuringutega tegelevatele meeskondadele kui akadeemiliste uuringute algatajatele ja doktorantidele. Üheks eesmärgiks on liita meie haiguspõhised andmekogud rahvusvahelistesse andmekogudesse.

Keskuse tegevjuhi dr Katrin Kaarna sõnul on meditsiin pidevas arengus ja vajadus kliiniliste teadusuuringute järele ei kao kunagi. „Haiguste diagnostika on aina täpsem ja niipea, kui saame uut teavet haiguste kohta, hakatakse otsima tõhusat ravimit, millel oleks võimalikult vähe kõrvaltoimeid, mida oleks mugav kasutada ja mis vastaks just konkreetse patsiendi eripäradele,“ rääkis Kaarna.