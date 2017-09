Suvi on selleks möödas ning sellega ka mõnusad grillipeod, kus sai hea ja paremaga maiustada. Nüüd on aeg kaal kontrolli alla saada.Kui Sa ei oska, ei taha või arvad, et ei saa hakkama, siis leiad abi siit.

Kuidas süüa nii, et söödud toit ei rõhuks ja samas jätkuks energiat kõikide toimetuste tarbeks? Kuidas langetada kehakaalu, seda hoida või hoopiski tõsta? Midagi peaks justkui muutma, kuid puuduvad teadmised ja oskused selle kõige ellu viimiseks? Tegelikult piisab vaid tahtejõust ning tulevikus ei pea Sa enam kunagi häbenema oma üle- või alakaalu ning lodevaid kehavorme.

Sind abistavad sellel teel eratreenerid koos spetsiaalsete toitumiskavadega. Vaata pakkumist SIIT!