Selleks, et teha üks silmapaistev heategu liigesehaigete laste heaks, on Tartu Kaubamaja kauplustest võimalik terve septembrikuu jooksul soetada silmakujulisi helkureid, mis tulevad neljas erinevas värvitoonis. Ühe helkuri hind on 1,5 eurot, millest 1 euro läheb otse abivajajateni.

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar nentis, et tal on siiralt hea meel Kaubamajaga toiminud pikaajalise koostöö üle. “Ühine helkurikampaania on meil aga esmakordne ning see on suurepärane, et kampaania toimub just enne sügist pimedat perioodi, mil helkuri soetamine on inimestele vajalik,” tõi ta välja. “Tarviliku toote soetamise sidumine heategevusega suurendab positiivset mõju veelgi enam.”