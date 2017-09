Õnnetus ei hüüa tulles. Just seepärast ning ka seepärast, et Euroopa ravikindlustuskaart ei kata kõiki tervisega seonduvaid kulusid, soovitatakse enne reisile minemist sõlmida reisikindlustus. Mõned faktid selle kohta võivad tunduda üsna üllatavad.

If Kindlustus pani kokku rea huvitavaid reisikindlustust puudutavaid fakte, millega oma töös igapäevaselt kokku puututakse ja mis kliente sageli üllatavad. Seda aga, et reisikindlustust on tarvis, kinnitavad arvud, et tänavu on IF kindlustusele teatatud juba 1640 reisikindlustuse kahjust 558 000 euro ulatuses.



1. Reisikindlustus on vajalik ka Lätti või Soome reisides. Tihti arvatakse, et reisikindlustust on vaja vaid kaugemate sihtkohtade puhul. Tegelikult näitab statistika, et ainuüksi Soomes on tänavu Ifis registreeritud üle 30 reisikindlustuse meditsiiniabi juhtumi, millest kulukaim oli 5 300 eurot. Eriti suureks osutuvad kulud, kui kannatanu vajab ka erakorralist transporti lennuki või helikopteriga. Ilma reisikindlustuseta tuleb selle eest ise tasuda, kuid vältimatud meditsiiniabiga seotud transpordikulud kuuluvad reisikindlustusega hüvitamisele.



2. Euroopa ravikindlustuskaardiga pead haigestudes siiski ise rahakotti kergendama. Euroopa ravikindlustuskaart kehtib sihtkohariigis ja annab õiguse vältimatule arstiabile välismaal, kuid seda asukohariigi seaduste järgi. Inimese enda kanda jäävad üldjuhul visiiditasu, ravimite ostmine, transpordikulud, arstile sularahas tasutud arved, haiglapäeva tasu ja erakorraline transport kodumaale – neid kulusid katab vaid eraldi sõlmitud reisikindlustus. Samuti ei pruugi kõik haiglad ravikindlustuskaarti aktsepteerida ja sel juhul esitatakse haiglaarve täies ulatuses patsiendile.



3. Kui pead puhkuse haiglas veetma, siis hüvitab kindlustus tekkivad kulud. Kui satud reisil olles haiglasse näiteks toidumürgituse tõttu, siis katab reisikindlustus Sinu haiglaravikulud. Raviarved välismaal võivad ulatuda mõnest tuhandest kuni kümnete tuhandete eurodeni ja hinnad erinevad riigiti üsna palju. Kalleimad kohad haigestuda on USA ja Kanada, kus näiteks ühepäevane pimesoole operatsioon ulatub 10 000 euroni. Ootamatult haiglasse sattudes pead võib-olla tegema uue hotellibroneeringu või ennetähtaegselt tagasi koju tulema, neid täiendavalt tekkinud kulusid transpordile või majutusele aitab katta reisitõrkekindlustus.



4. Spordireis ja tavareis on kaks eri asja. Näiteks Helsingisse maratonile või perega Alpidesse suusatama minnes ei korva tavaline reisikindlustus sportimise tõttu tekkinud vigastusi. Küll aga hüvitab reisikindlustus vigastuse, mis tekib näiteks võõrsil metroojaamas komistamise tõttu. Selleks, et saaksid muretult tegeleda ka kõrgema riskiga hobidega, peaksid poliisi ostes valima ka täiendava kaitse. Tingimustest saad järele vaadata, kas Sinu tegevus reisil vajab eraldi kõrge riskiga kaitset.



5. Enne reisi haigestudes hüvitab kulud reisitõrkekindlustus. Kui oled reisi planeerimise järel juba näiteks hotelli eest tasunud, siis tasub kohe ka reisi kuupäevadeks sõlmida reisikindlustus. Varasem sõlmimine reisikindlustuse makset kallimaks ei tee, küll aga saad sama raha eest suurema kaitse. Kui Sa ise või näiteks laps jääb enne reisi haigeks ja seetõttu pole võimalik reisile minna, katab kindlustus valitud kindlustussumma ulatuses kõik reisiga seotud kulutused, mis on tehtud lennupiletite, hotellibroneeringute, autorendi või ka kontserdipiletite eest. Reisitõrkekindlustus korvab tehtud kulutused ka siis, kui plaanite reisiga tähistada sõbra sünnipäeva, aga reis jääb sünnipäevalapse haigestumise tõttu ära.



6. Kui Sinu pagas kaob, saad kindlustuselt esmatarbekaupade ostmiseks abi. Kui Sinu pagas saab näiteks lennu ajal kahjustada või kaob, siis võta sihtkoha lennujaamast vastav tõend. Kui Sa pole nelja tunni pärast oma pagasit sihtkohas kätte saanud, siis esmatarbekulutuste katmiseks hüvitab reisikindlustus Sulle kuni 35 eurot päevas. Kui pagasit ei saa kätte mitme päeva jooksul, siis hüvitab kindlustus iga päeva eest kuni 35 eurot, maksimaalselt 30% kogu pagasikindlustuse summast. Pea meeles hoida alles ostukviitungid, et need hüvitise saamiseks kindlustusele esitada.



7. Kroonilise haiguse korral pea nõu arstiga ja võta ravimid kaasa. Kui Sul on mõni krooniline haigus, siis pea enne võõrsile minekut nõu oma arstiga, kas reisimine on ohutu ja võta kindlasti ise vajalikud ravimid kaasa. Kroonilise haigusega seotud kulud ei ole kindlustuskaitse all, sealhulgas ravimid. Kui Sinu haigus reisil olles aga ootamatult ägeneb ja vajad haiglaravi, siis hüvitab reisikindlustus Sulle arstiabi ja vajalikud ravimid.